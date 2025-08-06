12:52 06.08.2025
Фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво ферм - Свириденко
Фото: https://www.bloomberg.com/
Фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"Сьогодні уряд оновив правила підтримки тваринництва. Фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів чи переробних цехів", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.
За її словами, ця програма дасть аграріям інструменти для розвитку, щоб фермери могли зменшити власні витрати, модернізувати виробництво, збільшити поголів’я і створювати робочі місця в громадах.