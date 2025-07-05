Трамп готовий дозволити фермерам мати своїх мігрантів-робітників - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий дозволити робітникам-мігрантам залишитися в Сполучених Штатах, якщо фермери, на яких вони працюють, поручаться за них, повідомляє агентство Reuters.

Під час передвиборчого виступу на ярмарковому майданчику в Айові Трамп повідомив, що працює разом із Міністерством внутрішньої безпеки над тим, щоб допомогти фермерам, які залежать від сезонних працівників-мігрантів.

Попри те, що Трамп веде жорсткий курс щодо міграції, а міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем активно працює над депортацією осіб, які незаконно перетнули кордон, фермери почали скаржитися на нестачу робочих рук, що ставить під загрозу збирання врожаю.

"Якщо фермер готовий якимось чином поручитися за цих людей, Крісті, я думаю, нам доведеться просто сказати, що це буде добре, вірно? Ми не хочемо робити так, щоб забрати всіх робітників із ферм", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/trump-says-he-is-willing-let-migrant-laborers-stay-us-farms-2025-07-04/