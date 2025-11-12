Інтерфакс-Україна
20:22 12.11.2025

Польща подала заявку до Єврокомісії на повне звільнення від міграційного пакту

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі подало до Європейської комісії заявку на повне звільнення від механізму солідарності в рамках міграційного пакту, повідомила в середу прес-служба відомства.

"Ми місяцями заявляли про відсутність згоди на будь-які механізми переселення. Польща несе величезні витрати на захист кордонів Європейського союзу, відчуває міграційний тиск з боку Білорусі і приймає військових біженців з України. Важливо відзначити, що рішення подати таку заяву означає захист на довгі роки, а не на один. Ми оголосили про це і дотримали свого слова", - прокоментував подачу заявки глава польського МВС Марцін Кервінський, якого цитує прес-служба відомства.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна остаточно відмовляється виконувати міграційний пакт ЄС. Про намір протидіяти реалізації міграційного пакту ЄС у Польщі також заявляли президент Кароль Навроцький і глава МЗС Марцін Кервінський.

Як повідомлялося, на польсько-білоруському кордоні призупинено прийом заяв від іноземців на міжнародний захист. Відповідна постанова уряду Польщі, терміном дії 60 днів, набула чинності 27 березня 2025 року і згодом була продовжена Сеймом.

Теги: #польща #єс #мігранти

