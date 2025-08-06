Інтерфакс-Україна
Економіка
20:02 06.08.2025

Уряд відшкодовуватиме фермерам 25% витрат на виробництво чи реконструкцію потужностей

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Уряд відшкодовуватиме фермерам 25% витрат на виробництво чи реконструкцію потужностей

Сільгоспвиробники можуть отримати до 25% відшкодування витрат на будівництво або реконструкцію, зокрема, ферм та доїльних залів, повідомляє Міністерство економіки України.

Як зазначається на сайті Мінекономіки, таке рішення для розвитку скотарства ухвалене на засіданні Кабміну в середу, 6 серпня.

"Україна має великий потенціал для розвитку м'ясної та молочної промисловості, продукція якої йтиме на внутрішній та зовнішній ринки", - процитувало міністерство заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького.

Згідно з постановою передбачене до 25% відшкодування вартості витрат (без ПДВ) на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів чи потужностей з переробки побічних продуктів тваринного походження.

Відшкодування можна буде отримати за об’єкти, будівництво та/або реконструкція яких розпочалися не раніше 24 лютого 2022р. та прийняті в експлуатацію з 1 січня до 30  вересня 2025р..

Як підкреслили в Мінекономіки, в подальшому така підтримка надаватиметься за об’єкти прийняті в експлуатацію у жовтні - грудні попереднього року та січні - вересні поточного року.

Приймання заявок розпочнеться після оприлюднення у Державному аграрному реєстрі відповідного оголошення та триватиме до 20 жовтня поточного року. Розгляд документів відбуватиметься до 5 грудня 2025р.

В міністерстві очікують, що додаткова підтримка державою тваринництва стимулюватиме утримання маточного поголів’я великої рогатої худоби та сприятиме розвитку скотарства, зменшить витрати на будівництву та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів та зміцнить продовольчу безпеку держави.

 

Теги: #відшкодування #фермери

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