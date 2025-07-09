Всі жертви агресії РФ проти України повинні отримати відшкодування - єврокомісар

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті наголошує, що всі жертви міжнародно-протиправних дій РФ в Україні або проти неї повинні отримати відшкодування, окремо відзначивши збитки, завдані з 2014 по 2022 рік.

"Цей важливий принцип має керувати будь-якими розмовами щодо миру, щоб усі жертви були впевнені в отриманні відшкодування в майбутньому", - йдеться в меморандумі про елементи прав людини для миру в Україні, опублікованому єврокомісаром О'Флаерті на сайті Офісу Ради Європи в Україні у середу.

Він вітає прогрес у створенні Реєстру збітків, до якого вже надійшло 20 тис 256 позовів, та рекомендує надати достатню підтримку для розгляду решти категорій позовів.

Комісар відзначає занепокоєння щодо того, що Реєстр отримує лише заяви, що стосуються подій, що відбулися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року. "Не можна ігнорувати той факт, що агресія Росії проти України розпочалася у 2014 році, що призвело до появи незліченної кількості жертв серйозних порушень прав людини, які не отримали відшкодування. У цьому відношенні Комісар закликає держави-члени Ради Європи забезпечити, щоб усі жертви агресії Росії з 2014 року могли отримати компенсацію", - йдеться в меморандумі.

Комісар також нагадує, що ефективне відшкодування збитків не обмежується лише компенсацією та має включати такі інші форми: реституцію, реабілітацію, сатисфакцію та гарантії неповторення. "Усі ці форми відшкодування повинні бути відображені та впроваджені відповідно до їх всебічного тлумачення у відповідних міжнародних стандартах. Як визнано Генеральною Асамблеєю ООН, Російська Федерація має нести відповідальність за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти неї, включаючи її агресію в порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також будь-які порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і вона повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних дій, включаючи відшкодування шкоди, включаючи будь-яку шкоду, завдану такими діями", - наголошується в документі.

Комісар О'Флаерті здійснив візит до України 17-21 березня і зосередив його на важливості включення прав людини як керівних принципів до будь-яких переговорів щодо миру. Комісар зазначає, що справедливого, тривалого та ефективного миру можна досягти лише шляхом його закріплення в міжнародній системі прав людини. Меморандум сприяє інтеграції прав людини в мирні переговори, поєднуючи точки зору як правозахисників, так і фахівців з врегулювання конфліктів.