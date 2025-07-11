Інтерфакс-Україна
Події
03:16 11.07.2025

Мерц вимагає від Росії відшкодувати Україні €500 млрд

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Росія зобов’язана компенсувати Україні збитки, завдані під час повномасштабної війни, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на полях Конференції з відновлення України у Римі, за оцінками Берліна, сума завданих збитків становить близько €500 млрд.

"Росія повинна відшкодувати цю матеріальну шкоду. Поки цього не станеться, вона не отримає і не повинна отримати доступ до заморожених активів", - наголосив Мерц.

За словами канцлера, державні активи РФ на сотні мільярдів євро, переважно розміщені у країнах Європейського Союзу, залишатимуться замороженими. Доходи з цих активів, як і раніше, спрямовуватимуться на забезпечення кредитної підтримки України.

Джерело: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kanzler-ucr-2025-2364002

Теги: #відшкодування #рф #мерц

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