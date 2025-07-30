Ексвласники винні ПриватБанку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів, відсотки ще підлягають слуханню – рішення суду

Ексвласники націоналізованого ПриватБанку (Киів) Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов несуть солідарну відповідальність перед банком за відшкодування завданої йому шкоди; цю суму має бути визначено в розмірі $1 млрд 911,88 млн за вирахуванням реальної вартості переданих активів, як зазначено в тексті рішення, йдеться у опублікованому в середу рішенні суду.

"Під час усних дебатів я не почув заяв щодо відсотків, хоча Банк надав письмові аргументи щодо своєї вимоги про стягнення як складних, так і простих відсотків у разі, якщо вона буде задоволена. У світлі мого висновку будь-який спір щодо відсотків має бути вирішено на наступному слуханні, що відбудеться після винесення цього рішення", – зазначив суддя Вільям Трауер.

Щодо шести корпоративних відповідачів, то, згідно з рішенням, суддя не вважає, що вони несуть відповідальність за повну суму заявлених збитків. На його думку, необхідно зважати на характеристики відповідних 270 списань коштів та неповернених авансових платежів. Тож у рішенні йдеться: якщо сторони не зможуть дійти згоди щодо обсягу такої відповідальності, то це питання також може бути повернуто для визначення на наступному слуханні.

У самому рішенні зазначається, що йдеться про 336 переданих активів. Коломойський стверджував, що за рахунок їх передачі було погашено 1,296 млрд грн та $538 млн в період з березня по вересень 2016 року, в результаті чого непогашені суми також були зменшені на 1,276 млрд грн та $123 млн в рамках того ж процесу. В той же час ПриватБанк наголошує на необхідності врахування справедливої вартості цих активів.

Як повідомлялося, націоналізований у грудні 2016 року ПриватБанк за рік подав позов до Високого суду Лондона проти ексвласників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов'язаних із ними шести британських компаній - Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc та Zao Ukrtransitservice Ltd. - і домігся припису суду про всесвітній арешт їхніх активів на суму понад $2,5 млрд.

Своєю чергою захист Коломойського і Боголюбова відкидав звинувачення і стверджував, що банку не вдалося виявити конкретні дії ексвласників, які були незаконними з позиції законодавства України або які безпосередньо призвели до збитків банку.

Заключні слухання у Високому суді Лондона почалися в середині червня 2023 року, у тому числі, й через те, що суддя відклав їх через війну в Україні. Банк заявив, що до цього часу розмір позову збільшився з початкових $1,9 млрд майже до $4,5 млрд, оскільки відсотки нараховують у розмірі приблизно $500 тис. щодня, а судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається чинним.

Після оголошення рішення суду ПриватБанк заявив про беззаперечну перемогу. "У судовому рішенні, винесеному сьогодні, Високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже $2 млрд коштів банку за допомогою "дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб-відповідачів", – зазначається у релізі.

ПриватБанк нагадує, що час націоналізації він був недокапіталізований на суму близько $5,5 млрд і згодом був рекапіталізований державою.

Згідно із повідомленням банку, повну суму зобов’язання колишніх власників перед банком ще має бути визначено, але з огляду на те, що суд задовольнив вимоги в повному обсязі, вони, ймовірно, будуть зобов’язані виплатити понад $1,7 млрд навіть без урахування процентів за більш ніж десятирічний період.

"Повну суму, що підлягає виплаті банку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначено на наступному слуханні пізніше цього року і, ймовірно, загалом значно перевищить $2 млрд", – йдеться у релізі.

ПриватБанк – найбільший державний Банк України. На сьогодні в банку обслуговуються понад 18 млн активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців. Банк є лідером в роздрібному сегменті та активно впроваджує послуги для малого та середнього бізнесу, має розгалужену мережу з 1186 відділень, 6850 банкоматів, майже 10,4 тис. терміналів самообслуговування та понад 308 тис. POS-терміналів по всій території країни. Команда ПриватБанку налічує понад 19 тис. працівників.