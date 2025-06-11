Міноборони домоглося відшкодування майже 24 млн грн безпідставно виплачених премій військовим

Міністерство оборони за результатами аудиту в одній з військових частин Збройних сил України встановило безпідставну виплату премій військовослужбовцям на 31,69 млн грн., з цих коштів 23,71 млн грн. вже відшкодовано державі, повідомила пресслужба відомства.

"Міністерство оборони провело аудит в одній з військових частин Збройних сил України. За його підсумками встановлено безпідставну виплату премій військовослужбовцям на 31,69 млн грн. Державі вже відшкодовано 23,71 млн грн. Триває робота з компенсації решти суми", - йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у середу.

Повідомляється, що фахівці Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони встановили, що в зазначеній військовій частині військовослужбовців безпідставно включали до наказів про різні додаткові виплати грошового забезпечення. Найбільшу частку порушень – на загальну суму 30.54 млн грн – становили безпідставні додаткові винагороди у розмірі до 100 тис грн, які мають виплачуватися лише відповідно до вимог наказу Міноборони №260.

Директор департаменту внутрішнього аудиту Міноборони полковник Олександр Титковський наголосив, що законних підстав для виплати премій виявлено не було. Тобто військовослужбовці, які їх отримали, не брали реальної участі у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України на лінії бойового зіткнення з противником.

"Гідна фінансова компенсація є одним з мотивуючих чинників для війська. Проте незаконне нарахування премій не лише завдає збитків державі, але й стає демотивуючим фактором для інших військовослужбовців. Тому наші аудитори й надалі фокусуватимуться на виявленні подібних порушень", – заявив Титковський.

Він додав, що всі зібрані матеріали щодо незаконного нарахування премій передано до органів прокуратури.