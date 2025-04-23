Інтерфакс-Україна
Економіка
16:15 23.04.2025

Уряд розпочав навчання для фермерів із подання заявок на розмінування

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Уряд розпочав навчання для фермерів із подання заявок на розмінування

Міністерство економіки спільно з Центром гумрозмінування та ПРООН розробили веб-сайт для фермерів, щоб навчити їх подавати заявки для участі у державній програмі компенсації вартості розмінування агроземель, повідомив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний на пресконференції у Києві у середу.

Він зауважив, що на сайті в одному місці зібрано ключову інформацію, яка дозволяє у кілька кроків перевірити чи фермер відповідає умовам участі в програмі, а також детальні інструкції як подати заявку через Державний аграрний реєстр (ДРА). Запуск сайту – перший етап інформаційної кампанії, спрямованої на підвищення кількості фермерів, які беруть участі у програмі та якості поданих документів.

"Уряд зацікавлений якомога швидше повернути до використання землі, які зазнали впливу війни. Другий рік поспіль на держпрограму з очищення агроземель виділено 3 млрд грн. Зараз ми бачимо дещо гіршу динаміку активностей, ніж минулого року. Розуміємо, що частково це через нинішній активний сезон посівної кампанії. Фермери у полях, в них наразі інші важливі пріоритети", - зазначив замміністра.

Безкаравайний акцентував увагу на тому, що мета інформаційної кампанії – достукатися до кожного фермера, який працює у прифронтових регіонах, щоб він знав і про програму, і що йому потрібно зробити, аби мати змогу розмінувати свої землі коштом держави і безпечно працювати на своїй землі.

Керівник Програми ПРООН з протимінної діяльності в Україні Бенджамін Ларк підкреслив, що ПРООН підтримує цю ініціативу, яка безпосередньо працює з руйнівним впливом вибухонебезпечних предметів на аграрний сектор України. У співпраці з Міністерством економіки України, Центром гуманітарного розмінування та за фінансової підтримки від Республіки Корея фермерам надаються знання та ресурси, необхідні для безпечної обробки їхньої землі.

"Найчастіша причина відмови фермерам – не проведення нетехнічного обстеження на земельних ділянках, на яких вони працюють. Таких заявок цього року було 102. Саме тому цього року Центр гуманітарного розмінування у співпраці із Міністерством економіки України та місцевими військовими адміністраціями працює над тим, щоб залучати операторів для проведення нетехнічного обстеження на фермерських землях у прифронтових областях. Це можна робити як за донорські кошти, так і коштом держави, або самому оплатити таку роботу", – наголосив директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.

Центр гуманітарного розмінування навів дані інформаційної системи IMSMA, згідно з якими з початку повномасштабного вторгнення 200 людей постраждали від підривів вибухонебезпечних предметів під час польових робіт. Є загиблі й пошкоджена техніка. Це підкреслює критичну важливість професійного очищення територій перед початком сезонних робіт.

Фермери станом на 22 квітня 2025 року у межах державної програми компенсації вартості розмінування агроземель подали 228 заявок, із яких 191 була відхилена. Загалом у 2025 році відбулося 15 аукціонів із закупівлі послуг розмінування агроземель на суму 299,1 млн грн загальною площею 4 413,9 га. У той час, як 2024 року – схвалено 50 зі 195 заявок загальною площею понад 9,6 тис. га й укладено угод на 536,6 млн грн.

Комунікаційна кампанія щодо популяризації державної програми компенсації вартості розмінування агроземель розроблена Міністерством економіки України, національною платформою Demine Ukraine, Центром гуманітарного розмінування за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні і фінансування Республіки Корея. У межах інформаційної кампанії також передбачені зустрічі в прифронтових регіонах з фермерами, поширення інформаційних буклетів про програму безпосередньо в громадах, які зазнали впливу війни. 

Теги: #розмінування #мінекономіки #фермери #проон

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