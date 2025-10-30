Ріст молочних ферм в Україні і збільшення квот на поставки молокопродукції в ЄС дають підстави для оптимізму - СМПУ

Фото: Unsplash

В Україні в 2025 році буде побудовано 125 нових молочно-товарних ферм, тож якщо на переробку в 2021 році надходило 3,2 млн тонн молока, а в 2024 році цей обсяг надходження було відновлено, то в 2025 році він перевищить 3,5 млн тонн, повідомив голова Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Вадим Чагаровський.

"Тільки в цьому році в Україні будується нових 125 ферм. У нас збільшується виробництво молока на промислових фермах. Переробна галузь орієнтується саме на це молоко, а не на молоко від домогосподарств, у якого багато проблем із якістю. Сектор домогосподарств сьогодні занепадає і майбутнього в нього немає. Врятувати його може трансформація в молочні сімейні ферми, для чого потрібна державна підтримка й державні програми, яких наразі немає", - сказав він на форумі у рамках виставки Agro2Food у Києві в середу.

Чагаровський зазначив, що за оцінками асоціації при потенціалі переробного підприємства в 100 тонн молока за добу, воно може переробляти щороку 5 млн тонн молока. При цьому у лавах асоціації перебуває 73 переробних підприємства, а в Україні їх значно більше.

За оцінкою СМПУ, загальний ринок споживання молокопродуктів наразі становить 5,5 млн тонн. При цьому Україна, за словами Чагаровського, не буде імпортувати молочну сировину, а нарощуватиме експорт молокопродуктів.

"За роки війни ми суттєво збільшили експорт молокопродуктів до Європейського Союзу. Завдяки нашій регулярторній процедурний службі за спрощеною процедурою 23 українським підприємствам було надано дозвіл на експорт до ЄС. За роки війни його вже отримали 52 підприємства", - наголосив голова СМПУ.

Відповідаючи на запитання про перспективи молокопродуктів за оновленої торговельної угоди, Чагаровський нагадав, що ЄС серйозно переживає через імпорт агропродукції з України з огляду на іншу структуру функціонування сільського господарства.

"Україна експортує тільки товари, що вироблені промисловими підприємствами, якість продукції яких контролюється державою. Йдеться про сухе молоко, вершкове масло. На сьогодні ми вибрали квоти з експорту сухого молока, масла. Водночас 29 вересня Європейський Союз проголосував за збільшення квот на ті категорії продуктів, які квотувалися. Приблизно зараз квоти встановлено в розмірі 15 тис. тонн для продукції з незбираного молока, зі згущеного молока, для масла й для сухого молока", - сказав він.

Чагаровський додав, що переробники молока з оптимізмом дивляться в 2026 рік з огляду на збільшення квоти на експорт молокопродукції. Крім того, вони мають позитивні очікування щодо виробництва сировини в Україні та ціни на неї.

Водночас голова СМПУ вказав на важливість імплементації європейських стандартів в українську законодавчу базу і додав, що галузеві асоціації зараз над цим активно працюють.