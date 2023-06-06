Економіка

19:43 06.06.2023

Експорт молочної продукції у травні зріс майже на 30% порівняно з квітнем - галузева асоціація

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Експорт молочної продукції у травні зріс майже на 30% порівняно з квітнем - галузева асоціація

Українські виробники молочних продуктів у травні 2023 року наростили їх експорт до 9760 тонн, що на 29,8% більше, ніж місяцем раніше, повідомили в Асоціації виробників молока (АВМ).

За інформацією АВМ, за реалізовану на експорт молочну продукцію вдалося виручити 22,53 млн, що свідчить про зростання виручки на 16,05% порівняно з квітнем поточного року.

Аналітики зазначили, основними експортними категоріями в грошовому еквіваленті в травні 2023 року були сухе і згущене молоко, на частку яких припадало 25,57% продажу, молоко і вершки незгущені - 21,89%, молочна сироватка - 16,75% і морозиво - 14,68%.

В АВМ зазначили, що в травні Україна збільшила обсяги постачань на зовнішні ринки молока і незгущених вершків до 2,14 тис. тонн, що на 22,37% більше в натуральному обсязі, ніж у квітні. Експортна виручка за цією позицією становить $1,22 млн, що на 19,27% більше за попередній місяць. Основним покупцем українського молока і вершків стала Молдова, куди українські підприємства відвантажили 93,2% цього товару.

Експерти бізнес-асоціації відзначили зростання експорту сухого і згущеного молока до 2,49 тис. тонн (+39,23%) і виручки за цими позиціями до $6,03 млн (+35,69%).

"Близько 62% експорту цих продуктів було відправлено в напрямку ЄС, що не є дивним, оскільки в умовах морської блокади з боку російських окупантів, Україна змушена використовувати румунський порт Констанца або балтійські порти Польщі для постачань продукції харчової промисловості в країни Азії та Африки", - йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту кисломолочних продуктів, за інформацією АВМ, досягли 321 тонни, що в грошовому еквіваленті становило $397 тис., що на 37,59% більше в натуральних обсягах і на 32,75% більше в грошовому еквіваленті. Близько 99,6% товару було експортовано до Молдови, ОАЕ та Вірменії.

Україна експортувала 1,63 тис. тонн молочної сироватки на суму $1,02 млн. Натуральні обсяги експорту сироватки зросли на 36,64%, а виручка за поставлений товар збільшилася на 26,82%. Головними напрямками збуту молочної сироватки в травні були Китай (30,6%), Польща (26%), а також такі країни, як Малайзія, Йорданія, Лівія, Філіппіни, В'єтнам, Саудівська Аравія, Туреччина, Ліван і Молдова, куди було відвантажено 44% товару, зазначили аналітики молочного ринку.

За їхньою інформацією, обсяги постачань сирів на зовнішні ринки збільшилися до 705 тонн (+27,04%), а виручка зросла до $3,24 млн (+20,66%). На частку Молдови і Казахстану припало близько 80,38% сирного експорту України.

Експорт морозива становить 1,43 тис. тонн, що на 62,78% більше, ніж у квітні. Виручка досягла $4,52 млн, що на 62% більше порівняно з попереднім місяцем. Левова частина українського експорту морозива припала на ЄС (53%) і Молдову (30,42%), пояснили в АВМ.

За інформацією аналітиків, єдиною позицією, за якою спостерігалося скорочення експорту, стало вершкове масло - 558 тонн на суму $4,28 млн, що майже на 45% менше в натуральних обсягах і на 48% менше в грошових обсягах. Головними напрямками експорту масла були Молдова та Азербайджан, куди відвантажено 61% товару.

На думку провідного аналітика АВМ Георгія Кухалейшвілі, ймовірною причиною збільшення загального обсягу експорту української молочної продукції в травні стало скасування урядами Польщі, Угорщини, Словаччини та Болгарії заборони на ввезення агропромислової продукції з України.

"Більшість молочних продуктів, які ввозяться в ЄС з України, в подальшому постачаються на ринки третіх країн через чорноморські або дунайські порти Румунії або балтійські порти Польщі. Попит на молочну продукцію на ринку ЄС обмежений, а українські товари не цікаві місцевим споживачам. На складах європейських країн накопичилось стільки біржових товарів, що вони покривають попит на внутрішньому ринку", - пояснив він.

За інформацією аналітиків молочного ринку, у травні Україна скоротила обсяги імпорту молочних продуктів до 4,97 тис. тонн (-4,2%) порівняно з квітнем. Скорочення відбулося переважно за рахунок зменшення постачань в Україну молока і вершків тривалого зберігання, сирів, згущеного молока з європейських країн. У травні Україна не імпортувала казеїн і казеїнати.

Європейці збільшили постачання в Україну вершкового масла до 74 тонн (+25,19%), кисломолочних продуктів до 829 тонн (+11,37%) і молочної сироватки до 567 тонн (+7,14%), що створює небажану конкуренцію для продукції вітчизняних виробників на внутрішньому ринку, резюмували в галузевій асоціації.

 

Теги: #імпорт #молочна_галузь

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