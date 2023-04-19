Українські переробники молока вимагають запровадити ембарго на імпорт польської молочної продукції

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) звернулася до уряду з вимогою захистити вітчизняну молочну галузь і застосувати дзеркальні заходи до польської молочної продукції, зокрема заборонити її імпорт на період запровадженої заборони експорту українських молокопродуктів до Польщі.

"Україна в першому кварталі 2023 року експортувала молокопродуктів на суму $50,34 млн, із них експорт до Польщі приніс державі $4,81 млн, що становило 9,6% від загального обсягу продажу на зовнішніх ринках", - повідомив виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його інформацією, постачання з Польщі займали левову частку в загальних обсягах імпорту Україною практично за всіма видами молокопродуктів, окрім масла і молочних жирів. Тільки сирів польського виробництва в січні-березні поточного року Україна імпортувала 3,36 тис. тон на суму $18,45 млн, що майже вчетверо перевищує вартість усього українського експорту молокопродуктів до Польщі.

Водночас молокопродуктів Україна за аналогічний період ввезла на суму $55,42 млн, причому обсяги імпорту з Польщі становили $24,70 млн або 44,6% від його загального обсягу.

"Асоціація розчарована результатом українсько-польських переговорів щодо експорту і транзиту українських сільгосппродуктів до Польщі, згідно з якими транзит дозволяється, а на експорт запроваджують ембарго", - наголошується у зверненні асоціації до уряду, розміщеному на сайті.

Українські виробники наполягають на тому, що результат переговорів і запровадження заборони на постачання молокопродуктів з України до Польщі тим самим ставить під удар вітчизняну молочну галузь.

Натомість у Варшаві нагадали, що рішення про обмеження торгівлі може ухвалювати лише Єврокомісія, й попросили український уряд та європейських колег сприяти поверненню торговельних відносин України та Польщі в поле європейського законодавства.

У Варшаві завершилися дводенні переговори представників українського уряду з польськими колегами щодо запровадженої на період із 15 квітня до 30 червня заборони на імпорт до Польщі української сільськогосподарської та харчової продукції, а також її транзиту. Результатом переговорів стала домовленість про відновлення транзиту через територію Польщі в ніч із 20 на 21 квітня 2023 року за посиленою методикою.