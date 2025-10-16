Інтерфакс-Україна
Події
14:31 16.10.2025

СБУ назвала російську заяву про спецоперацію "Павутина" спробою ворога виправдати власний провал

Служба безпеки України прокоментувала заяву російських спецслужб про те, що спецоперація "Павутина" нібито проводилася під кураторством іноземних партнерів і не завдала суттєвої шкоди військам РФ, назвавши подібні заяви виправданнями.

"Служба безпеки України сприймає такі заяви виключно як спробу ворога виправдати власний провал перед внутрішньою аудиторією. Адже завдяки співробітникам СБУ та їх роботі міф про "всесильність фсб" розсипався прямо на очах і згорів разом з літаками стратегічної авіації рф", - наголосили в пресслужбі СБУ в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

В СБУ нагадали, що "Павутина" – це унікальна, складна та багаторівнева спецоперація, яку українська спецслужба реалізувала виключно власними силами.

"Україна і надалі буде боляче бити ворога на полі бою та у його глибокому тилу. Як зазначав голова Служби генерал-лейтенант Василь Малюк: "Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі", - резюмували в коментарі.

Спецоперація СБУ "Павутина" відбулася 1 червня 2025 року. Її хід контролював особисто президент України Володимир Зеленський, а керував підготовкою та проведенням "Павутини" безпосередньо голова СБУ Василь Малюк.

В результаті Служба безпеки України уразила 41 літак РФ, або 34% всієї стратегічної авіації противника. Серед них – Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, якими окупанти обстрілювали мирні українські міста, а також унікальні ворожі літаки-розвідники А-50.

Теги: #коментар #сбу #спецоперація_павутина

