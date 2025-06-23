Голова СБУ про спецоперацію "Павутина": було задіяно 117 дронів, кожен з учасників операції відповідав за окремий напрямок

В спецоперації "Павутина" було задіяно 117 дронів, кожен із задіяних в цій спецоперації відповідав за свій напрямок роботи і не знав про роботу інших, зазначає голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Нами було задіяно 117 дронів, результат роботи побачив весь світ. Це була надскладна операція, багатокомпонентна. Перше - це логістика. Найголовніше - доставка засобів у ворожі тили. Інший елемент - це сам дрон", - розказав Малюк на зустрічі з журналістами.

За його словами, цей дрон виглядає як звичайний, але це унікальний засіб ураження з декількома видами зв’язку. "Бойова частина в корпусі самого дрону складається з двох частин 800 і 800 г, в комплексі - це 1,6 кг - спеціальний кумулятивний фугасний заряд. Що це означає? Те, що він пропалює корпус літака і вибухає всередині, що спричиняє максимальне ураження цілі", - пояснив голова української спецслужби.

Він зазначив: "Били в баки, я визначав це як пріоритет. Били в бік літака, де знаходилась ракета. Вражали авіоніку, те обладнання, якого немає запасного у ворога. Це дуже правильний і спеціально розроблений боєприпас. Були використані окремі елементи для зв’язку, які є підсанкційними групами товарів на території російської федерації".

Також Малюк повідомив, що люди, які робили ці дрони, не знали, що це під спецоперацію "Павутина", також ті, хто робив будиночки, не знав, що це - під літаки.

"Люди, які перевозили, також не були посвячені в деталі… Кожен відповідав за свій надважливий, окремий напрямок роботи", - додав він.

Малюк розказав, що для проведення спецоперації зібрав найкращих операторів дронів ЦСО А.

"Вони зайшли о п’ятій ранку на пункт бойового управління, у них забрали телефони. І почалась робота: кожному була доведена ціль, "виділений" конкретний літак. У кожного був макет місцевості, який враховував рельєфи, місце знаходження будиночків, маршрут, як долетіти. У мене були власні макети, ви бачили фото", - уточнив голова української спецслужби.

Що стосується саме будиночків, то, за словами Малюка, вони автономні. "Був варіант, що ми будемо працювати зимою. Тому там була система сонячних батарей, система Еко флоу батарей. Вони мали постійно підживлювати дрони, якщо працювати ми будемо в тих місцях, де - 50 градусів. Дрон мав стартувати максимально заряджений", - уточнив він.

Малюк також розказав, що будиночки їхали окремо, а на території РФ Еко Флоу, сонячні батареї - підсанкційна група товарів. "Почалась ціла історія, окремо ми були змушені навіть корумпувати російських митників", - додав Малюк.

Він повідомив, що операція "Павутина" - це один рік, шість місяців і дев’ять днів роботи. "Ми почали займатися цим в листопаді 23-го. Бо тоді ворог почав вкотре масово обстрілювати мирні українські міста. Наша задача була - нищити ракетоносії. Власне, ми почали "вирощувати" оперативний задум… Коло тих, хто знав про це було надзвичайно обмеженим. Звичайно, знав Президент, я пояснював йому всі труднощі, етапи, деталі… Він цікавився, скільки по часу залишається, як я це бачу і коли зможемо вдарити. Знав ще один близький мені співробітник в системі СБУ, всі інші – дуже вузько профільно", - зазначив він.

Голова української спецслужби підсумував: "Ми були об’єднані одним правильним оперативним замислом, ідеєю. І в нас вийшло. Дуже достойна робота, я вважаю, всіх учасників. Це маркер того, що Україна працює інтелектом. І здатна на нестандартні рішення, які змінюють історію ведення воєн. Розумієте, це вершина айсберга логістичних, дронових, агентурних наших унікальних підходів. Дистанційної роботи, штучного інтелекту. І саме в операції "Павутина" все було зведено в єдине ціле".

Як повідомлялося, 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу рф: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації "Павутина", перевищує $7 млрд.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 од., серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".