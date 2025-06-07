СБУ оприлюднила нове відео зі спецоперації "Павутина" з ударом по аеродрому "Бєлая"

Служба безпеки України оприлюднило нове ексклюзивне відео зі своєї спецоперації "Павутина".

"На записі зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів СБУ з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая". Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків", - йдеться у повідомленні СБУ в Телеграмі.

Як нагадали у СБУ, таких ударів було завдано одразу по чотирьох військових аеродромах військово-космічних сил армії РФ: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая", де базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації, перевищує $7 млрд доларів США.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський заявив, що для спецоперації "Павутина" використовували тільки українську зброю, а російські водії вантажівок, які перевозили вантажі, що мали стати платформами для масштабної атаки України на російські військові літаки, зробили це ненавмисно.