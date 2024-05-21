"Київстар" закликав встановити чіткі дати скасування підвищувальних спектральних коефіцієнтів

Законопроєкт про скасування стимулювальних підвищувальних і понижувальних коефіцієнтів до окремих ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом (РЧР) у редакції, ухваленій Верховною Радою у вівторок, не містить чіткої дати скасування підвищувальних коефіцієнтів.

На це вказує найбільший в Україні оператор мобільного зв'язку - компанія "Київстар".

У компанії висловили сподівання, що найближчим часом дати буде встановлено.

"На жаль, версія законопроєкту, проголосована в другому читанні, зберігає підвищувальні коефіцієнти до закінчення правового режиму воєнного стану... Ми сподіваємося в рамках подальшого конструктивного діалогу з державою знайти рішення щодо встановлення чіткої дати скасування підвищувальних коефіцієнтів", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" радник із регуляторних питань "Київстару" Артем Фреюк.

За його словами, збереження формулювання в нинішньому вигляді ускладнює процес обчислення податкових зобов'язань, збільшує податкове навантаження на галузь і не сприяє рівним правилам оподаткування гравців під час воєнного стану.

Під час підготовки законопроєкту до першого читання профільний комітет заявив про необхідність доопрацювати його, передбачивши індексацію ставок рентної плати за спектр на 12% з одночасним скасуванням спектральних коефіцієнтів, розповів Фреюк.

"Галузь сприйняла це як збалансоване рішення з огляду на необхідність фінансування державою військових витрат", - зазначив радник із регуляторних питань "Київстару".

Загалом, за словами Фреюка, рішення про скасування спектральних коефіцієнтів позитивно вплине на телекомунікаційну галузь, оскільки їх застосування створювало нерівномірне податкове навантаження на учасників ринку і призводило до викривлення конкурентного середовища. Крім того, "держава недоотримувала податкові надходження від деяких учасників ринку".

Радник з регуляторних питань "Київстару" висловив подяку Верховній Раді за те, що "рух назустріч скасуванню коефіцієнтів розпочато". Він сподівається, що "проблему буде вирішено до кінця".

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт №10423 про скасування стимулювальних підвищувальних і понижувальних коефіцієнтів до окремих ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом.