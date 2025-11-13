Кабмін запускає Координаційний штаб звʼязку

Кабінет міністрів запускає Координаційний штаб звʼязку, повідомив перший віцепрем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Системно працюємо над тим, щоб українці залишалися на зв’язку за будь-яких умов. Попри всі виклики війни, мобільні оператори продовжують масштабувати мережі, будувати нові вежі та підтримувати їх роботу після обстрілів. Цьогоріч ми серед перших країн у світі протестували інноваційний зв’язок Starlink Direct to Cell — і вже незабаром відбудеться офіційний запуск. Паралельно масштабуємо покриття xPON, і вже двічі поспіль Україна стала першою у світі за стабільністю фіксованого інтернету", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він зазначив, що через війну кількість викликів зростає, тому уряд створює Координаційний штаб звʼязку.

"Наша мета — синхронізувати державу, енергетиків, військових і мобільних операторів, щоб забезпечити роботу безперебійного зв’язку для кожного українця за будь-яких обставин", - написав він.

За його словами, завдання штабу: налагоджувати роботу мереж під час знеструмлень; забезпечувати швидшу взаємодію з мобільними операторами; оперативніше реагувати на ризики для критичної інфраструктури; координувати готовність мереж до автономної роботи.