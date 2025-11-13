Інтерфакс-Україна
Телеком
18:08 13.11.2025

Кабмін запускає Координаційний штаб звʼязку

1 хв читати
Кабмін запускає Координаційний штаб звʼязку

Кабінет міністрів запускає Координаційний штаб звʼязку, повідомив перший віцепрем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Системно працюємо над тим, щоб українці залишалися на зв’язку за будь-яких умов. Попри всі виклики війни, мобільні оператори продовжують масштабувати мережі, будувати нові вежі та підтримувати їх роботу після обстрілів. Цьогоріч ми серед перших країн у світі протестували інноваційний зв’язок Starlink Direct to Cell — і вже незабаром відбудеться офіційний запуск. Паралельно масштабуємо покриття xPON, і вже двічі поспіль Україна стала першою у світі за стабільністю фіксованого інтернету", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він зазначив, що через війну кількість викликів зростає, тому уряд створює Координаційний штаб звʼязку.

"Наша мета — синхронізувати державу, енергетиків, військових і мобільних операторів, щоб забезпечити роботу безперебійного зв’язку для кожного українця за будь-яких обставин", - написав він.

За його словами, завдання штабу: налагоджувати роботу мереж під час знеструмлень; забезпечувати швидшу взаємодію з мобільними операторами; оперативніше реагувати на ризики для критичної інфраструктури; координувати готовність мереж до автономної роботи.

Теги: #звязок #коордштаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:54 21.10.2025
Зв’язок на Чернігівщині працює на 90% попри відключення світла – перший віцепрем’єр

Зв’язок на Чернігівщині працює на 90% попри відключення світла – перший віцепрем’єр

13:41 02.10.2025
МВС: затверджено керівників груп Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

МВС: затверджено керівників груп Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

15:04 18.09.2025
В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

11:25 01.09.2025
У Київському фаховому коледжі зв’язку відбулося посвячення у студенти

У Київському фаховому коледжі зв’язку відбулося посвячення у студенти

21:43 15.07.2025
Комітет нацбезпеки рекомендував Кабміну підготувати зміни до законів для протидії використання вітчизняних засобів звʼязку Росією

Комітет нацбезпеки рекомендував Кабміну підготувати зміни до законів для протидії використання вітчизняних засобів звʼязку Росією

13:24 15.06.2025
В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих – Коордштаб

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих – Коордштаб

16:05 13.06.2025
В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців

В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців

13:39 20.05.2025
У низці регіонів Іспанії виникли проблеми з телефонним зв'язком та інтернетом

У низці регіонів Іспанії виникли проблеми з телефонним зв'язком та інтернетом

08:56 13.05.2025
Китайська ракета вивела на орбіту експериментальний супутник зв'язку

Китайська ракета вивела на орбіту експериментальний супутник зв'язку

13:02 09.05.2025
Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури

Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

ОСТАННЄ

Уряд України та Mastercard підписали меморандум для прискорення реалізації цифрової стратегії країни

В Україні 42% дорослих і 70% підлітків користуються ШІ — дослідження Дія.Освіта

ПУМБ зазнав кібератак у 2024-2025 роках з використанням діпфейків на базі ШІ

Мінкультури спільно з Google проведуть навчання для держслужбовців щодо використання ШІ

Федоров: Інновації - наш шанс виграти мир

"Нова пошта" та Uklon долучилися до "Єдинозбору" 1 млрд грн на дрони-перехоплювачі

Ключовий фахівець з штучного інтелекту Intel перейшов до OpenAI

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

Миропольский перейшов з RozetkaPay в NovaPay на напрям корпоративного бізнесу

Очікування від ініціативи щодо спецрежиму оподаткування е-резидентів не виправдала очікувань - Гетманцев

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА