Інтерфакс-Україна
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21:43 15.07.2025

Комітет нацбезпеки рекомендував Кабміну підготувати зміни до законів для протидії використання вітчизняних засобів звʼязку Росією

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Комітет нацбезпеки рекомендував Кабміну підготувати зміни до законів для протидії використання вітчизняних засобів звʼязку Росією

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Кабінету міністрів підготувати зміни до законів для протидії використання вітчизняних засобів звʼязку Російської Федерацією, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет на засіданні у вівторок розглянув питання безпеки у кіберпросторі та цифровій інфраструктурі. За підсумками роботи підкомітету, який очолює Олександр Федієнко (фракція "Слуга народу" - ІФ-У), було напрацьовано рішення комітету з низкою рекомендацій для протидії використання вітчизняних засобів звʼязку країною-агресором", - розповила Фріз агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Фріз комітет рекомендував Кабінету Міністрів із залученням Міністерства цифрової трансформації підготувати зміни до законів "Про електронні комунікації" та "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку".

Народна депутатка зазначила, що зміни до закону "Про електронні комунікації" передбачатимуть запровадження з визначеної дати обов’язкової ідентифікації абонентів. Вона пояснила, що до моменту її проходження оператори не зможуть надавати телекомунікаційні послуги, а абоненти — їх отримувати. "Крім того, передбачено примусове відключення SIM- та eSIM-карт користувачів, які не ідентифікувались у встановлений термін", - зауважила політик..

Фріз підкреслила, що у межах змін до закону про Національну комісію, яка регулює діяльність у сфері електронних комунікацій, НКЕК отримує право розробляти та затверджувати порядок ідентифікації кінцевих користувачів телекомунікаційних послуг.

Як зазначила народна депутатка, комітет також звернувся з рекомендацією до Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України щодо доукомплектування регіонів, які наразі недостатньо оснащені засобами радіоелектронної боротьби, необхідною їх кількістю.

"Комітет рекомендував командуванню Сухопутних і Повітряних військ ЗСУ на визначених ділянках (в Сумській або Полтавській областях), на територіях, де пролягають маршрути прольоту БпЛА, вибудувати організаційно-технічний механізм взаємодії ППО ЗСУ, операторів мобільного зв’язку, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України та під час прольоту БпЛА провести експеримент з повного відключення цифрової інфраструктури всіх операторів мобільного зв’язку", - пояснила Фріз.

Народна депутатка також додала. що комітет рекомендував Кабміну, СБУ, міністерствам оборони, внутрішніх справ, Головному управлінню розвідки МО прискорити погодження проекту спільного наказу "Про затвердження Порядку взаємодії визначених підрозділів сил безпеки та сил оборони при виявленні, вилученні, дослідженні та зберіганні засобів повітряного нападу, які застосовані державою-агресором".

Фріз звернула увагу, що вона та народні депутати Сергій Рахманін ("Голос"), Федір Вениславський та Дмитро Припутень ("Слуга народу") утримались при голосуванні за рішення комітету.

"Офіційно все це має сприяти боротьбі з дронами противника, але виглядає, що маємо черговий крок до посилення контролю над громадянами. Тотальна ідентифікація та відключення SIM-карт, які не пройшли відповідні процедури, — це не лише ризик втрати приватності, а й потенціал для зловживань та обмеження громадянських прав. Контроль і безпека не мають ставати взаємовиключними поняттями, особливо під час війни", - наголосила Фріз.

Теги: #звязок #рада #нацбезпека

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