Зв’язок на Чернігівщині працює на 90% попри відключення світла – перший віцепрем’єр

Зв’язок на Чернігівщині працює на 90%, попри постійні російські обстріли, які не дають енергетикам повернути світло в місто, повідомив перший віцепремʼєр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

" Ситуація була критична — у регіоні блекаут, але зв’язок працює вже на 90%.З Києва приїхали аварійні бригади мобільних операторів. На місці також працювала команда телекому Мінцифри ", - написав Федоров у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, з головою Чернігівської ОВА, технічними командами lifecell та Vodafone обговорювалось забезпечення додатковими генераторами, координацію відновлювальних робіт та першочергові потреби для стабілізації зв'язку.

"Дякую енергетикам, операторам та всім, хто працює в Чернігові, попри складні умови ", - наголосив перший віцепрем’єр.

Як повідомлялося раніше, через нічну атаку без світла залишилися Чернігів і північні громади області, критична інфраструктура переведена живлення від генераторів, в області розгорнуто понад 260 пунктів незламності.

Російські війська в ніч на вівторок атакували Чернігіську область дронами та ракетами, зафіксовано влучання в обʼєкт теплопостачання та енергобʼєкт, повідомляв очільник ОВА Вячеслав Чаус.

Раніше президент та CEO найбільшого оператору мобільного зв’язку в Україні "Київстар" Олександр Комаров повідомляв про те, що під час нещодавніх довгих блекаутів в окремих регіонах 9-10 жовтня компанія збергла працездатність мережі на рівні вище 50%, що є дуже високим рівнем.

"З моєї точки зору, і в Сумах, і в Шостці, і в Чернігові ми відпрацювали найкращим чином. У нас загальний рівень роботоспроможності мережі був вищий 50%", – сказав Комаров на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ), який пройшов 16-17 жовтня.