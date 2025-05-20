Інтерфакс-Україна
Події
13:39 20.05.2025

У низці регіонів Іспанії виникли проблеми з телефонним зв'язком та інтернетом

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У низці регіонів Іспанії виникли проблеми з телефонним зв'язком та інтернетом

Масштабний збій в іспанського оператора зв'язку "Телефоніка" призвів до відключення стаціонарного телефонного зв'язку та інтернету у користувачів низки автономних спільнот країни, повідомляє у вівторок Іспанське телебачення.

За його даними, зокрема постраждали автономні спільноти Арагон, Валенсія, Країна басків, Естремадура та Андалусія.

Особливо чутливо ситуація позначилася на роботі екстрених служб, у зв'язку з чим місцева влада ввімкнула альтернативні лінії для оповіщення.

Інші великі іспанські оператори зв'язку про збої не повідомляли.

Подія, причини якої ще належить з'ясувати, сталася за місяць після того, як у країні сталося повне вимкнення енергопостачання, усунення неполадок тривало близько доби.

Теги: #інтернет #іспанія #звязок

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