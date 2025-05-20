У низці регіонів Іспанії виникли проблеми з телефонним зв'язком та інтернетом

Масштабний збій в іспанського оператора зв'язку "Телефоніка" призвів до відключення стаціонарного телефонного зв'язку та інтернету у користувачів низки автономних спільнот країни, повідомляє у вівторок Іспанське телебачення.

За його даними, зокрема постраждали автономні спільноти Арагон, Валенсія, Країна басків, Естремадура та Андалусія.

Особливо чутливо ситуація позначилася на роботі екстрених служб, у зв'язку з чим місцева влада ввімкнула альтернативні лінії для оповіщення.

Інші великі іспанські оператори зв'язку про збої не повідомляли.

Подія, причини якої ще належить з'ясувати, сталася за місяць після того, як у країні сталося повне вимкнення енергопостачання, усунення неполадок тривало близько доби.