У Мінкультури очікують саморегулювання від медійної спільноти

У Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що спільнота засобів масової інформації має регулюватися самостійно.

"Свобода слова і медіа — важлива річ для демократії та євроінтеграції. І саморегулювання посідає у ній чільне місце, оскільки не всі речі можна визначити законом. Зараз спільнота продовжує пошуки нових можливостей у цій сфері, як-от запровадження єдиної прескарти, нові форми об’єднання журналістів і більшої чіткості дотримання етичних стандартів. Як міністерство ми очікуємо, що медійна спільнота буде регулюватися самостійно", - цитує заступника міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Тараса Шевченка пресслужба відомства.

Також, за словами заступника міністра, одним із викликів у сфері медіа є те, що більшість телеграм-каналів, які стали основним джерелом новин для суспільства, не підпадають під етичні стандарти та саморегулювання.

"Медійники мають об’єднуватися, оскільки потужні членські організації є надзвичайно важливим елементом держави й громадянського суспільства в просуванні та захисті прав журналістів і відстоюванні свободи слова", - додав Шевченко.