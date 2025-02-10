Інтерфакс-Україна
Економіка
08:25 10.02.2025

Попит на використання BankID НБУ в 2024 зріс більш ніж вдвічі

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Попит на використання BankID НБУ в 2024 зріс більш ніж вдвічі

Кількість успішних ідентифікацій користувачів через систему BankID Національного банку України (НБУ) минулого року збільшилася більш ніж удвічі (на 44,8 млн), у порівнянні з 2023, – до 87,7 млн ідентифікацій за 2024 рік, з них 16,4 млн шт. – шляхом авторизації в "Резерв+", повідомляється в пресрелізі центробанку.

"Кількість успішних електронних ідентифікацій некомерційних абонентів за 2024 рік зросла удвічі (на 43,2 млн ідентифікацій) та досягла 81,8 млн", - підкреслює НБУ.

Тоді як к-ть ідентифікацій комерційних абонентів упродовж минулого року зросла на понад третину, на 1,6 млн шт., становивши 5,8 млн шт. Фінансові послуги залишаються найпопулярнішим напрямом ідентифікацій у комерційному секторі – 5,1 млн шт. за 2024 рік, що на 26% перевершує показник попереднього року.

Найбільша к-ть успішних ідентифікацій з використанням BankID НБУ здійснена на державних порталах, як і в 2023 році. Зокрема, 16,8 млн шт. – для підписання петицій та звернень до органів держвлади й місцевого самоврядування (+36% до 2023 року), 14,2 млн шт. – для отримання послуг Міністерства внутрішніх справ (МВС, +73%) і 7,8 млн шт. – у застосунку "Дія" (+90%).

Протягом минулого року до системи BankID НБУ підключились 22 нових абоненти. Серед них 18 комерційних установ, три некомерційні організації та один банк-ідентифікатор - Піреус Банк МКБ. Таким чином, число абонентів-ідентифікаторів системи станом на початок цього року збільшилось до 39, тоді як абонентів–надавачів послуг - до 110 (з яких 96 – комерційні установи та 14 – некомерційні).

"Важливим рішенням у 2024 році стала інтеграція системи із державним застосунком "Резерв+". (…) Загалом таке інтеграційне рішення сприяло суттєвій економії державних ресурсів на збір та оброблення зазначених даних. Із моменту запуску застосунку "Резерв+" через Систему BankID НБУ було здійснено 16,4 млн успішних ідентифікацій", - повідомляє Нацбанк.

НБУ нагадав, що влітку минулого року система BankID також стала доступною для державного освітнього застосунку "Мрія".

 

Теги: #bankid #статистика

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