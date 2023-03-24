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15:04 24.03.2023

"Київстар" приєднався до BankID НБУ

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"Київстар" приєднався до BankID НБУ

Найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" приєднався до системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID Національного банку України (НБУ), повідомила пресслужба банку в п'ятницю.

"До системи BankID НБУ підключився ще один великий мобільний оператор - Kyivstar. Тепер, використовуючи систему BankID НБУ, абоненти передплаченого зв'язку "Київстар" у мобільному застосунку "Мій Київстар" зможуть пройти ідентифікацію для переходу на контрактну форму обслуговування", - пояснюється в повідомленні.

Перехід на контрактну форму обслуговування або реєстрація мобільного номера є найефективнішим захистом SIM-картки абонента від шахрайства, зазначив НБУ.

Наразі систему BankID НБУ використовують усі три найбільші мобільні оператори України: у квітні 2021 року до неї під'єднався lifecell Україна, а у квітні 2022 року - Vodafone Україна.

Як повідомлялося, BankID НБУ відкриває доступ до послуг понад 40 державних і громадських установ, надає користувачам можливість проходити верифікацію віддалено, щоб дистанційно отримати доступ до фінансових, адміністративних і комерційних послуг.

Станом на 14 квітня 2022 року система BankID НБУ налічувала 40 банків-ідентифікаторів, зокрема ПриватБанк, Укргазбанк, Укрсиббанк, Укрексімбанк, банки "Альянс", "Форвард", ПУМБ, Ощадбанк, Альфа-Банк, ОТП Банк, Акордбанк, банк "Глобус", Піреус Банк, Правекс Банк, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Кристалбанк (усі - Київ), Мотор-Банк (Запоріжжя), "Восток", Радабанк, банк "Конкорд", А-Банк (усі - Дніпро), Кредобанк, Ідея Банк, банк "Львів" (усі - Львів), "Південний" (Одеса), МТБ Банк (Одеська обл.), Асвіо Банк (Чернігів), а також віртуальні monobank і izibank.

Теги: #київстар #bankid

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