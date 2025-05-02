В Рівненській області розмістили 8 евакуйованих дітей з Миколаєва – ОВА

У Рівненській області у п’ятницю, 2 травня, розмістили 8 евакуйованих дітей з Миколаєва, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Дітлахам від 3 місяців до 2 років. Вони сироти або з родин, де тато і мама позбавлені батьківських прав. Розмістили їх в обласному будинку дитини", - написав Коваль в телеграм-каналі.

Він нагадав, що раніше на Рівненщину на постійне перебування приїхало 16 вихованців з запорізького будинку дитини "Сонечко".

"Рівненщина готова й надалі надавати прихисток співвітчизникам, які опинилися віч-на-віч з війною, у тому числі наймолодшим. Наша єдність – відповідь ворогу на його агресію", - наголосив Коваль.