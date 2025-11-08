В епідсезоні 2025/26 поставки вакцин від грипу на ринок зменшилися майже вдвічі – експерт

Поставки вакцин від грипу в епідсезоні 2025/26 року на ринок скоротилися майже вдвічі порівняно з минулими роками, повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

"Є дефіцит вакцини. Кількість доз, які надійшли від дистриб’юторів на ринок, в цілому близько 250 тисяч доз, це майже вдвічі менше, у порівнянні з попередніми роками", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Лапій зазначив, що на скорочення обсягу поставок вакцини від грипу, зокрема, вплинули зміни в технологічних процесах одного з найбільших світових виробників вакцин від грипу.

За оцінками Лапія, максимальний попит на вакцину від грипу на ринку складає близько 500 тисяч доз або менше.

"Я знаю від колег, що минулого року через низький попит закупили і вимушені були утилізувати, бо не було попиту. В цілому зараз ми говоримо десь про 250 тисяч, які надійшли на ринок, і це менше, ніж щорічно є активно охочих вакцинуватися проти грипу", - сказав він.

Лапій зазначив, що "люди, які минулого-позаминулого року вакцинувалися проти грипу, отримали відсутність пропозицій, вони розлючені, трошки збентежені, їх голос дуже добре чути".

Він також зазначив, що поставки вакцини від грипу не забезпечуються коштом державного бюджету України, але можуть забезпечуватися за кошти місцевих бюджетів або в якості гуманітарної допомоги".

Лапій також зазначив необхідність забезпечення вакцинами військових.

Як повідомлялося, в поточному епідсезоні на ринок України понад 236 тисяч доз вакцин проти грипу, зокрема 100 тис. доз вакцин "Ваксігрип тетра" виробництва "Санофі" (у минулому епідсезоні - 250 тис. доз), та 136 тис. доз вакцини "Джісі флю" виробника Biopharma Corp.

За інформацією ЗМІ, в минулорічному епідсезоні в Україну було поставлено 120 тис. доз вакцини "Джісі флю", але через низький попит близько третини цього обсягу було утилізовано.

За даними Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) в поточному епідсезоні МОЗ отримав 20 тис. доз вакцини Seasonal Influenza Vaccine Northern Hemisphere виробництва Кореї в якості гуманітарної допомоги.

"Санофі" пояснила зменшення постачань вакцини проти грипу цього сезону тимчасовими труднощами у виробничих процесах, у тому числі з глобальним переходом компанії на виробництво тривалентної вакцини відповідно до оновлених рекомендацій ВООЗ. "Наразі триває адаптація технологічних і логістичних процесів, що тимчасово вплинуло на обсяги поставок вакцини у країни північної півкулі, зокрема в Україну. Додаткових поставок вакцини цього року не очікується", - повідомили у компанії.

Станом на кінець вересня 2025 року Держлікслужба повідомила, що контроль якості пройшли перші 76 тис. доз корейської вакцини "ДжіСі Флю" (GC FLU) виробництва "ДжіСі Біофарма Корп.", імпортером якої виступає ТОВ "Біолабс". Процедуру контролю якості проходили також 100 тис. доз французської вакцини "ВАКСІГРИП ТЕТРА" (VAXIGRIP TETRA) виробництва "Санофі" "Пастер", імпортером якої виступає ТОВ "Санофі-Авентіс Україна". На початку жовтня ТОВ "Біолабс" планувало ввезти ще 54 тис. доз вакцини "Джісі Флю" виробництва "ДжіСі Біофарма Корп.".