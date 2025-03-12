Персонал парламенту Фінляндії перейшов на віддалену роботу через шлунковий грип

Персоналу парламенту Фінляндії і всім співробітникам, які не зобов'язані бути присутніми в будівлі вищого органу законодавчої влади, наказано перейти на віддалену роботу через спалах шлункового грипу.

"Спалах шлункового грипу стався минулої ночі і сьогодні вранці. Відзначено близько десятка випадків захворювання. Як запобіжний захід посадові особи були проінформовані про те, що всі, хто не зобов'язаний сьогодні перебувати в будівлі, працюватимуть віддалено", - повідомила в середу порталу Yle віцеспікерка парламенту Паула Рісікко.

У середу закрили також один із ресторанів парламенту.

За словами Рісікко, "віддаленка" не стосується депутатів парламенту.

"Законодавчу роботу буде продовжено в штатному режимі. Жоден із комітетів не було скасовано, і сесія триває", - каже віцеспікерка.