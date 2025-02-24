У Львівській області епідпоріг захворюваності на ГРЗ перевищено удвічі

У Львівській області епідпоріг захворюваності на ГРЗ перевищено удвічі, повідомляє пресслужба Львівської ОВА, покликаючись на дані обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

“Епідпоріг перевищено у два рази – інтенсивний показник становить 875,4 при епідпорозі 434,07”, – вказано у повідомленні.

За даними центру, діагноз грип та ГРЗ встановлено 21 533 хворим і за минулий тиждень зареєстрували на 5947 звернень, ніж тиждень перед тим.

“49,2% серед хворих становлять діти. Серед дітей віком 5-14 років захворіли 5 919 – 27,5%. Частка хворих дітей 0-4 роки – 10,8%, 15-17 років – 10,9%). Серед дорослих найбільш ураженою групою є люди у віці 30-64 роки (6 144 випадки – 28,5%)”, – вказано у повідомленні.

Як повідомлялося, згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ та НС Львівської області від 17 лютого заклади середньої освіти області перейшли на дистанційне навчання до 28 лютого.