Інтерфакс-Україна
Події
11:27 17.02.2025

Школи Львівської області переводять на дистанційне навчання через ситуацію з грипом і ГРВІ

1 хв читати
Школи Львівської області переводять на дистанційне навчання через ситуацію з грипом і ГРВІ

Від 18 лютого школи Львівської області переводять на дистанційне навчання до 28 лютого через зростання захворюваності на грип та ГРВІ, повідомив директор департаменту освіти та науки Львівської обласної воєнної адміністрації Олег Паска.

“Обласна комісія з питань надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про те, щоби всі школи перейшли на віддалене навчання з вівторка, 18 лютого по 28 лютого”, – повідомив Олег Паска на брифінгу.

За його словами, рішення ухвалене на підставі даних від обласного центру контролю та профілактики хвороб про суттєве зростання числа хворих на грип та ГРВІ.

За даними заступниці генерального директора центру з епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Марії Озірковської, за минулий тиждень на Львівщині на грип та ГРВІ захворіли понад 15 тисяч осіб і 53% з цього числа – переважно діти шкільного віку. За словами Озірковської, епідпоріг перевищено на 44%.

Теги: #грип #дистанційка #грві #школи #львівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:09 22.05.2025
В окупованій Луганській області цього року закриють понад 100 шкіл

В окупованій Луганській області цього року закриють понад 100 шкіл

09:34 15.05.2025
До "Мрії" під’єдналися вже 500 шкіл по всій Україні

До "Мрії" під’єдналися вже 500 шкіл по всій Україні

15:41 05.05.2025
Перед судом постануть учасники злочинної групи, викриті на розкраданні пального з в/ч на Львівщині - ДБР

Перед судом постануть учасники злочинної групи, викриті на розкраданні пального з в/ч на Львівщині - ДБР

16:53 02.05.2025
Центр Superhumans відкриє центр слуху на базі обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих на Львівщині

Центр Superhumans відкриє центр слуху на базі обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих на Львівщині

10:47 02.05.2025
Школи Житомира перейшли на дистанційний формат через пожежу на полігоні побутових відходів

Школи Житомира перейшли на дистанційний формат через пожежу на полігоні побутових відходів

18:43 30.04.2025
Останній дзвоник у школах Києва прозвучить 30 травня - КМДА

Останній дзвоник у школах Києва прозвучить 30 травня - КМДА

06:10 26.04.2025
Дев’ятнадцять штатів США подали до суду на адміністрацію Трампа через загрозу втрати фінансування шкіл - ЗМІ

Дев’ятнадцять штатів США подали до суду на адміністрацію Трампа через загрозу втрати фінансування шкіл - ЗМІ

06:10 26.04.2025
Дев’ятнадцять штатів США подали до суду на адміністрацію Трампа через загрозу втрати фінансування шкіл - ЗМІ

Дев’ятнадцять штатів США подали до суду на адміністрацію Трампа через загрозу втрати фінансування шкіл - ЗМІ

18:21 23.04.2025
Україна вивільнила спектр 700 МГц для 4G/5G в прикордонній зоні Львівської та Волинської областей

Україна вивільнила спектр 700 МГц для 4G/5G в прикордонній зоні Львівської та Волинської областей

13:15 23.04.2025
У Львівській області через пожежу сухостою згоріли 11 дачних будинків

У Львівській області через пожежу сухостою згоріли 11 дачних будинків

ВАЖЛИВЕ

До України з полону повернулися 303 військовослужбовці

Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

До чотирьох зросла кількість жертв на Київщині, 16 постраждали - ДСНС

ОСТАННЄ

Початок тижня в Україні буде теплим, у більшості областей - дощі, місцями грози

Через ворожу атаку на Київщині постраждали 29 осіб, серед них – 6 дітей

До України з полону повернулися 303 військовослужбовці

У Куп'янську двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок ворожого авіаудару

УЧХ надає допомогу постраждалим на місцях російської атаки ракет на Україну

Сибіга: В закордонних архівах знайдено унікальні й раніше невідомі історичні документи Пилипа Орлика

Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки РФ

У Тернополі через атаку РФ пошкоджені сім багатоповерхівок та 10 підприємств

Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА