Школи Львівської області переводять на дистанційне навчання через ситуацію з грипом і ГРВІ

Від 18 лютого школи Львівської області переводять на дистанційне навчання до 28 лютого через зростання захворюваності на грип та ГРВІ, повідомив директор департаменту освіти та науки Львівської обласної воєнної адміністрації Олег Паска.

“Обласна комісія з питань надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про те, щоби всі школи перейшли на віддалене навчання з вівторка, 18 лютого по 28 лютого”, – повідомив Олег Паска на брифінгу.

За його словами, рішення ухвалене на підставі даних від обласного центру контролю та профілактики хвороб про суттєве зростання числа хворих на грип та ГРВІ.

За даними заступниці генерального директора центру з епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Марії Озірковської, за минулий тиждень на Львівщині на грип та ГРВІ захворіли понад 15 тисяч осіб і 53% з цього числа – переважно діти шкільного віку. За словами Озірковської, епідпоріг перевищено на 44%.