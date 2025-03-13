Захворюваність на ГРВІ знижується, пік припав на лютий

Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 фіксувався в лютому, наразі захворюваність знижується, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

За даними відомства, минулого тижня кількість захворілих на ГРВІ, грип та COVID-19 знизилася на 4% порівняно з попереднім тижнем і становила 261 665 осіб.

МОЗ також повідомляє, що минулого тижня з ускладненнями ГРВІ до лікарень потрапили 10 265 пацієнтів. Втім, у медзакладах достатньо ліжок, і рівень госпіталізацій не перевищено.

Наразі перевищення епідпорогу високого рівня зафіксовано у п’яти областях: Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській.

Середній рівень перевищення епідпорогу фіксується у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Кіровоградській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецький та Чернігівській областях.

В Києві ситуація стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.

МОЗ констатує що впродовж поточного епідсезону захворюваність на 9,4% нижча ніж у минулому епідсезоні.

При цьому з січня цього року від ускладнень внаслідок захворювання на COVID-19 зареєстровано 44 летальні випадки, три - минулого тижня.

Загалом від початку епідемічного сезону на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли більше 3,256 млн українців.