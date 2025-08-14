Інтерфакс-Україна
Медицина
12:54 14.08.2025

В Україні лабораторно підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу Nimbus та Stratus - МОЗ

В Україні лабораторно підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу Nimbus та Stratus - МОЗ

В Україні лабораторно підтвердили випадки нових мутацій коронавірусу штаму Omicron - Nimbus та Stratus.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, наразі в Україні підтверджено 38 випадків субваріанта коронавірусу Stratus та один випадок субваріанта Nimbus.

Штами Nimbus та Stratus наразі є домінуючими у світі.

За класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я обидва субваріанти включені до переліку, як такі, що потребують моніторингу на рівні країн. Вперше вони були зафіксовані у світі в січні 2025 року.

Для Nimbus зазвичай характерний такий симптом як гострий біль у горлі, для Stratus - хрипкий голос, захриплість.

"Вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину, яка адаптована для захисту проти варіанту Omicron коронавірусу SARS-CoV-2 та його субваріантів, які циркулюють у світі. Щосезону вакцинація залишається рекомендованою для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19", - наголошує МОЗ.

