МОЗ констатує зменшення кількості випадків ГРВІ, грипу та COVID-19

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) констатує зменшення нових випадків ГРВІ, грип та COVID-19.

"Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 на рівні країни був зафіксований у лютому і зараз, у березні, спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків", - повідомляє відомство в своєму Телеграм-каналі.

За інформацією МОЗу, порівняно з минулим епідсезоном захворюваність на 13% нижча. При цьому віруси грипу циркулюють у 22 областях.

Від січня зареєстровано 33 летальні випадки внаслідок ускладнень захворювання, з яких чотири – серед дітей. Уточнюється, що померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу.