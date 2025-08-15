Інтерфакс-Україна
20:08 15.08.2025

Кількість випадків COVID-19 в рази менша минулорічних показників, нові штами коронавірусу не викликають важкого перебігу хвороби – експерти

Кількість зареєстрованих в Україні випадків COVID-19 наразі в рази менша за показники відповідного періоду минулого року, нові штами коронавірусу Nimbus та Stratus не викликають важкого перебігу хвороби.

Як повідомив на пресконференції в п’ятницю начальник відділу профілактики інфекційних захворювань та імунопрофілактики Міністерства охорони здоров'я Олександр Заїка, наразі кількість випадків захворювання є значно меншою у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"За минулий тиждень зафіксовано понад тисячу випадків, вже мають місце, але це менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було по дві, три, п’ять тисяч випадків щотижня", - сказав він.

Заїка зазначив, що наразі "ми не говоримо про спалах, ми говоримо про зростання захворюваності".

Крім того, Заїка повідомив, що під час активної вакцинальної кампанії "ми мали певні успіхи, оскільки понад 50% дорослого населення отримало принаймні одну дозу вакцини і захистили себе, але потім бустерні дози не проводилися".

"Зараз саме час надолужити і вакцинуватися. Вакцина від COVID-19 є безкоштовною і наявна зараз в достатній кількості у всіх регіонах як на національному рівні, так і на регіональному рівні, на базах наших центрів по контролю за хворобами", - сказав він.

У той же час Заїка повідомив, що вакцинальні центри з міркувань безпеки наразі припинили роботу, тому для отримання вакцини треба звернутися до сімейного лікаря.

Заїка також повідомив, що з вересня 2025 року в Україні буде доступна вакцина від виробника Pfizer, яку можна використовувати для дітей від шести місяців.

Зі свого боку в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко підтвердив зростання захворюваності на COVID-19, яке спостерігається в поточний період.

"В 2023 році ковід було віднесено до категорії сезонних захворювань поруч із грипом, з іншими респіраторними захворюваннями, втім COVID-19 не був би ковідом, якби нас не дивував нас фактично в літню пору року. Як і минулого року, ми зараз маємо підйом захворюваності", - сказав він.

Даниленко уточнив, що за останній тиждень зафіксовано 1197 випадків COVID-19, але "в минулому році ці показники були значно більші, вони досягали навіть більше 10 тисяч за тиждень".

"Станом на сьогодні рівні, в порівнянні з минулорічним періодом, значно нижчі і, відповідно, значно нижче навантаження на систему охорони здоров'я", - підкреслив він.

Даниленко зазначив, що нові штами коронавірусу характеризуються більш швидшим поширенням серед населення, особливо, серед молоді, але він не викликає тяжкого перебігу захворювання.

"В деяких випадках нові штами крім класичних симптомів викликають осиплість голосу і біль в горлі. Нові штами легше поширюється серед молоді і дітей у вигляді таких легких і безсимптомних форм. Тобто фактично людина без симптомів, майже без симптомів, можливо, вона може бути носієм і наражати на небезпеку оточуючих", - сказав він.

Як повідомлялось, в Україні підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу —Nimbus та Stratus, які наразі домінують у світі. Загалом в Україні підтверджено 38 випадків субваріанта Stratus та один – Nimbus.

