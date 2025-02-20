В 16 областях України зафіксовано перевищення епідпорогу по ГРВІ

В 16 областях України через зростання захворюваності ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу різного ступеня та частково впроваджують протиепідемічні заходи.

Як повідомляє МОЗ на своєму сайті, зокрема, перевищення епідемічного порогу зафіксовано в Хмельницькій області, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Крім того, низький рівень перевищення епідпорогу зафіксовано у Вінницькій, Київській, Львівській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській та Сумській областях.

В цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий «локальний карантин». Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи.

У регіоні чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати «локальний карантин», зокрема впроваджуватиметься дистанційне навчання в школах, навчальних закладах, обмежуватиметься кількість відвідувачів в установах, тощо.

В інших регіонах України стабільно зберігається передепідемічний рівень.

«Зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни. Прогнозуємо, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією», - повідомляє МОЗ.