Інтерфакс-Україна
Медицина
17:58 12.02.2025

Перевищення епідпорогу захворюваності на ГРВІ зафіксовано в 5 областях - МОЗ

1 хв читати
Перевищення епідпорогу захворюваності на ГРВІ зафіксовано в 5 областях - МОЗ

Перевищення епідпорогу захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) зафіксовано в п'яти областях України, загалом зростання захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу в 22 регіонах країни.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, епідпоріг перевищено в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, де можуть застосовувати локальний карантин.

Відомство уточнює, що загалом, за останній тиждень в країні на ГРВІ захворіло понад 171 тис. людей, в тому числі майже 105 тис. дітей.

МОЗ повідомляє, що за останній тиждень лише 3% захворілих ГРВІ через ускладнення потребували госпіталізації – загалом 4 687 пацієнтів, з яких 2 912 – діти.

За інформацією відомства, з початку циркуляції вірусів грипу в країні (з січня) зареєстровано 15 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання.

МОЗ прогнозує, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.

Загалом з початку епідсезону 30 вересня 2024 року і станом на 9 лютого 2025 року на ГРВІ, грип та COVID-19 в країні перехворіло майже 2,263 млн людей, що на 22,8% менше аналогічного періоду епідсезону 2023-2024 рр. Зокрема, за цей час діагностовано 17,38 тис. випадків COVID-19, з яких 78 летальних.

Теги: #моз #грві

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:48 14.05.2025
МОЗ рекомендує лікарням не квапитися з внесенням інформації про медобладнання в ЕСОЗ

МОЗ рекомендує лікарням не квапитися з внесенням інформації про медобладнання в ЕСОЗ

18:27 09.05.2025
Бізнес закликав МОЗ та МВС виключити піперональ у складі готової тютюнової продукції з-під контролю

Бізнес закликав МОЗ та МВС виключити піперональ у складі готової тютюнової продукції з-під контролю

02:23 08.05.2025
РФ зруйнувала та пошкодила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури України — МОЗ

РФ зруйнувала та пошкодила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури України — МОЗ

20:05 07.05.2025
МОЗ представить аптечному бізнесу перелік 168 населених пунктів, які потребують мобільних аптечних пунктів – Ляшко

МОЗ представить аптечному бізнесу перелік 168 населених пунктів, які потребують мобільних аптечних пунктів – Ляшко

16:42 30.04.2025
Оголошення тендерів на відновлення двох корпусів "Охматдиту" та ремонт 3 корпусу заплановані на травень-2025 - Ляшко

Оголошення тендерів на відновлення двох корпусів "Охматдиту" та ремонт 3 корпусу заплановані на травень-2025 - Ляшко

15:26 30.04.2025
Міноборони направило запит МОЗ на часткове розбронювання медиків – міністр Ляшко

Міноборони направило запит МОЗ на часткове розбронювання медиків – міністр Ляшко

15:09 30.04.2025
Обсяг використаних коштів для відновлення "Охматдиту" досяг 36,2 млн грн – замміністра охорони здоров’я

Обсяг використаних коштів для відновлення "Охматдиту" досяг 36,2 млн грн – замміністра охорони здоров’я

16:45 25.04.2025
До міжнародних закупівель ліків в рамках Critical Medicines Alliance приєдналися 6 українських фармзаводів

До міжнародних закупівель ліків в рамках Critical Medicines Alliance приєдналися 6 українських фармзаводів

13:55 18.04.2025
Україна отримала останні 20 корейських автомобілів швидкої допомоги KIA BONGO

Україна отримала останні 20 корейських автомобілів швидкої допомоги KIA BONGO

13:42 18.04.2025
Суттєве зниження цін на 300 найменувань лікарських засобів спостерігається з кінця лютого – МОЗ

Суттєве зниження цін на 300 найменувань лікарських засобів спостерігається з кінця лютого – МОЗ

ВАЖЛИВЕ

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

В Україні фіксують зростання захворюваності на кашлюк дітей першого року життя - експерт

ОСТАННЄ

Дефіцит фінансування закупівлі ліків складає 8 млрд грн, пацієнти вимагають підтримати законопроект про збільшення держфінансування

Pfizer купує права на протираковий препарат у китайської 3SBio за суму до $6 млрд

Заснована Пінчуками мережа "Повернення" до кінця року відкриє до 20 центрів ментального здоров’я

Україна забезпечує хірургічне лікування меланоми в рамках ПМГ, однак сучасна терапія не закуповується, – експерт

Рада ухвалила закон про запровадження "правила Болар"

Дослідження лікування бойової травми ока є унікальним досвідом українських офтальмологів – експерт

Bayer скоротить понад 200 співробітників німецького сегмента засобів захисту рослин

Пошук приміщень для фармскладів на прифронтових територіях залишається одним з основних викликів в забезпеченні ліками – MSF

Понад 350 людей пройшли тренінги з психічного здоров’я від УЧХ за два останніх місяці

Медгрупа ADONIS відкрила ендокринологічний центр у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА