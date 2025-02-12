Перевищення епідпорогу захворюваності на ГРВІ зафіксовано в 5 областях - МОЗ

Перевищення епідпорогу захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) зафіксовано в п'яти областях України, загалом зростання захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу в 22 регіонах країни.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, епідпоріг перевищено в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, де можуть застосовувати локальний карантин.

Відомство уточнює, що загалом, за останній тиждень в країні на ГРВІ захворіло понад 171 тис. людей, в тому числі майже 105 тис. дітей.

МОЗ повідомляє, що за останній тиждень лише 3% захворілих ГРВІ через ускладнення потребували госпіталізації – загалом 4 687 пацієнтів, з яких 2 912 – діти.

За інформацією відомства, з початку циркуляції вірусів грипу в країні (з січня) зареєстровано 15 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання.

МОЗ прогнозує, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.

Загалом з початку епідсезону 30 вересня 2024 року і станом на 9 лютого 2025 року на ГРВІ, грип та COVID-19 в країні перехворіло майже 2,263 млн людей, що на 22,8% менше аналогічного періоду епідсезону 2023-2024 рр. Зокрема, за цей час діагностовано 17,38 тис. випадків COVID-19, з яких 78 летальних.