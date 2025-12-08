Інтерфакс-Україна
Медицина
13:04 08.12.2025

Перевищення захворюваності ГРВІ та грипом зафіксовано тільки в Житомирській області – експерт

1 хв читати
Перевищення захворюваності на ГРВІ та грип зафіксовано тільки в Житомирській області, в решті регіонів захворюваність на фоновому рівні, повідомив начальник відділу профілактики інфекційних захворювань та імунопрофілактики МОЗ Олександр Заіка.

"На Житомирщині є незначне перевищення (епідпорогу – ІФ-У), воно не дуже відрізняється від інших регіонів, але не вкладається в допороговий рівень. Тому не можна говорити про якісь критичні рівні захворюваності ані в Житомирській області, ані в інших регіонах", - сказав він на брифінгу минулого тижня.

Заіка також повідомив, що ситуація щодо захворюваності на ковід "стабілізувалася".

"Якщо говорити про ковід, то за останній тиждень фіксуємо близько 500 випадків. Хочу нагадати, що в серпні поточного року ми мали зростання захворюваності на ковід, коли впродовж тижня фіксували близько 15 тис. випадків", - сказав він.

Теги: #грип #грві

