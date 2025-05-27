В епідсезоні 2024/2025 в Україні грипом та ГРВІ перехворіло понад 4,5 млн людей

В Україні офіційно завершився епідсезон гострих респіраторно-вірусних інфекцій (ГРВІ) - застуд, COVID-19 та грипу, загалом перехворіло понад 4,6 млн людей, з них більше 2,6 млн дітей.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, впродовж епідсезону 2024/2025, загальна кількість захворілих була дещо меншою ніж в епідсезоні 2023/2024, рівень захворюваності на COVID-19 знизився у 7,4 раза.

Зокрема, впродовж цьогорічного епідсезону діагноз COVID-19 підтвердився у 21,363 тис. людей, з них 2,514 тис. діти.

З ускладненнями ГРВІ до лікарень протягом епідсезону потрапило 126,733 тис. людей (з них майже 74 тис. діти), меддопомогу внаслідок ускладнень COVID-19 у медзакладах країни отримали 6,5 тис. людей (з яких 901 — діти).

Внаслідок ускладнень ГРВІ, COVID-19 та грипу зареєстровано 193 летальних випадки, в тому числі померло дев'ять дітей. В усіх випадках у померлих не було профілактичних щеплень проти респіраторно-вірусних інфекцій, зокрема грипу та COVID-19.

МОЗ нагадує, що пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні цього епідсезону був зафіксований у лютому. Наразі віруси грипу досі циркулюють в семи областях.

Як повідомлялося, на ГРВІ, грип та COVID-19 протягом епідсезону 2023-2024 року захворіли майже 4,716 млн українців, що на 38% менше епідемічного порога, розрахованого для України.