Інтерфакс-Україна
Події
14:04 18.02.2025

За потреби керівники освітніх закладів самостійно вирішуватимуть питання щодо запровадження карантину – КМДА

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За потреби керівники освітніх закладів самостійно вирішуватимуть питання щодо запровадження карантину – КМДА

У разі перевищення епідеміологічних показників серед учнів на грип та ГРВІ керівники освітніх закладів самостійно вирішуватимуть питання щодо запровадження карантину, вони самі вибиратимуть, чи перевести учнів на дистанційне навчання, чи призупинити освітній процес в окремих класах, повідомив у вівторок заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

"Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Саме він приймає рішення щодо карантину, враховуючи епідемічну ситуацію в колективі", – зазначив він.

Мондриївський звернувся до батьків із проханням не відправляти дітей з ознаками захворювання у школу або в дитячий садок, а одразу звертатися до лікаря.

Нагадаємо, що за повідомленнями ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", рівень захворюваності у 1,5 рази нижчий за епідемічний поріг і наразі становить 515,7. Захворюваність серед дітей зросла на 2,3% – із 9 468 до 9 688 випадків. Водночас серед школярів зафіксовано зниження рівня захворюваності на 14,4% – за тиждень зареєстровано 4 955 випадків.

За останній тиждень до столичних лікарень госпіталізували 324 особи з грипом та ГРВІ, зокрема 228 дітей. На COVID-19 захворіли 27 осіб, серед яких 6 дітей.

Теги: #навчальні_заклади #грві #кмда #карантин

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