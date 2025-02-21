Медицина

14:44 21.02.2025

Ляшко: спостерігаємо тривожну ситуацію зі збільшенням госпіталізацій з ускладненнями грипу та COVID-19

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Ляшко: спостерігаємо тривожну ситуацію зі збільшенням госпіталізацій з ускладненнями грипу та COVID-19

В Україні спостерігається тривожна ситуація зі зростанням кількості госпіталізації пацієнтів з ускладненнями грипу та COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"З початку епідезону, тобто з кінця жовтня 2024 року, на ГРВІ захворіли майже 2,5 млн людей. Якщо подивитися динаміку, то порівняно з попереднім епідсезоном 2023-2024 років, це на 15% менше, ніж було тоді. Але цього року у нас є одна тривожна тенденція – велика кількість госпіталізацій", - сказав він в ефірі телемарафону у п’ятницю.

Він повідомив, що наразі у лікарнях перебуває майже 6 тис. людей, з них близько 10% у відділеннях інтенсивної терапії.

Ляшко пояснив велику кількість госпіталізацій великою кількістю ускладнень ГРВІ, у тому числі пневмоній, які потребують госпіталізації.

Разом з тим Ляшко зазначив, що епідситуація в Україні у цілому контрольована на території всієї країни.

Він також повідомив, що кількість ліжок в інфекційних відділеннях, терапевтичних стаціонарах та у відділеннях інтенсивної терапії достатня для забезпечення потреб.

Теги: #грип #covid_19 #ляшко

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