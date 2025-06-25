Ціни на велику кількість ліків будуть знижені вже до кінця літа - Ляшко

Роздрібні ціни на велику кількість лікарських засобів будуть знижені вже до кінця літа, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми вже сформували національний каталог лікарських засобів і бачимо перші результати. Бачимо, що ціни на велику кількість лікарських засобів будуть знижені уже впродовж червня, липня, серпня. І у подальшому це вже буде ціна зафіксована", - сказав він в ефірі телемарафону у середу.

Ляшко зазначив, що "ціна, яка буде задекларована у національному каталозі цін, наступним етапом буде відображатися в електронному рецепті і буде підтягуватись".

Він зазначив, що зниження цін відбувається не тільки на вітчизняні, а й на імпортні препарати.

"В цьому напрямку рухаємося. З українським виробником це набагато швидше відбулося, можна було сісти за "круглий" стіл, домовитись і попросити їх про певну соціальну відповідальність на період воєнного стану, і ми вже маємо зниження цін на 30%. Щодо іноземних виробників, з якими ми також працюємо, вже очікуємо позитивний ефект від регуляцій, які ми започаткували", - сказав він.

Ляшко уточнив, що "ці регуляції, які проводяться, не можуть дати ефект сьогодні на завтра".

"Тому цей ефект ми вже будемо оцінювати впродовж 2025 року з підсумком у грудні цього року", - сказав він.