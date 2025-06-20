Рефрижератори, які використовують для репатріації загиблих українців, будуть забезпечені енергоносіями – Ляшко

Рефрижератори, які використовують для репатріації загиблих українців, будуть забезпечені енергоносіями найближчими днями, питань щодо комунальних платежів не буде, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Буквально в понеділок я проводив нараду з керівниками бюро судово-медичної експертизи, оскільки при збільшенні потужності рефрижераторів збільшується кількість використаної електроенергії. Були запити на збільшення коштів на енергоносії, впродовж трьох днів ці питання будуть закриті, питань щодо комунальних платежів не буде", - сказав він під час години запитань до уряду в п’ятницю.

Ляшко зазначив, що Україна продовжує нарощувати потужності рефрижераторів для бюро судово-медичної експертизи.

"Велика кількість рефрижераторів була закуплена, поставлена міжнародними партнерами. І ми шукаємо надалі можливості нарощування потужностей рефрижераторів для того, щоб всі тіла, які повертаються в рамках репатриації, належним чином зберігалися й проходила їх судово-медична і криміналістичні експертиза", - сказав він.

Ляшко також повідомив, що на прохання бюро судово-медичної експертизи виділені додаткові ресурси для закупівлі реагентів для ДНК-експертизи "і цього місяця розпочинаються закупівлі у двох ключових лабораторіях".