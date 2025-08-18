Уряд розширить програму "Доступні ліки", запровадить нові тарифи на кардіохірургічну допомогу – Ляшко

Уряд України планує розширити програму "Доступні ліки", запровадити нові тарифи на кардіохірургічну допомогу та запустити програму планового стентування, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Коли ми говоримо про серцево-судинні захворювання, у нас діє програма "Доступні ліки", яка буде розширятись комбінованими препаратами для лікування серцево-судинних захворювань, в подальшому, з 1 січня запускаються нові тарифи для карньохірургічної допомоги і вперше в Україні запускаємо планове стентування", - сказав він під час презентації проєкту Програми дій уряду в понеділок.

Ляшко зазначив, що уряд планує запровадити нові стандарти якості реабілітаційної допомоги, які будуть втілюватися в нових реабілітаційних просторах на базі кластерних лікарень, а також амбулаторно.

Крім того, проєкт передбачає запуск електронного кабінету пацієнта, який дозволить пацієнтам напряму комунікувати зі своїм лікарем.

"Коли ми говоримо про безоплатність, ми говоримо про ті речі, які дозволять людині залишатися здоровими. Ми запускаємо з 1 січня профілактичний медичний огляд, так званий check-up, для серцево-судинних захворювань, діабету і ментального здоров'я з потенційним розширенням на інші хвороби. Люди старше 40 років можуть скористатись ним у будь-якому закладі - в державному, комунальному чи приватному, який долучиться до цієї програми", - сказав він.

"Ми як держава, готові платити і за якість, і за сервіс. Ми зацікавлені, щоб українці були здоровими і якомога довше економічно активними", - зазначив Ляшко.