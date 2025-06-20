Інтерфакс-Україна
Події
12:54 20.06.2025

Правоохоронці підтвердили відсутність кримінальних проваджень проти керівників підрядника реконструкції сучасного корпусу "Охматдиту" - Ляшко

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Правоохоронці підтвердили відсутність кримінальних проваджень проти керівників підрядника реконструкції сучасного корпусу "Охматдиту" - Ляшко

Правоохоронні органи підтвердили відсутність кримінальних проваджень проти керівників компанії ТОВ "РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД", яка стала переможчем тендеру на підрядника реконструкції сучасного корпусу НДСЛ "Охматдит", повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Сьогодні можна сказати, що в нас є довідки від правоохоронних органів, які підтверджують, що жоден з керівників компанії, яка перемогла (на конкурсі на підрядника реконструкції – ІФ-У), не був учасником кримінального провадження, не було питань правоохоронного характеру", - сказав він під час години запитань до уряду в п’ятницю.

Ляшко підкреслив, що саме ця компанія добудовувала сучасний корпус "Охматдиту".

Як повідомлялося, раніше МОЗ наголошував, що усі закупівлі, пов’язані з реконструкцією лікарні "Охматдит", проводяться відкрито, прозоро та відповідно до вимог законодавства.

Зокрема, через системи Prozorro був проведений тендер, за результатами якого було підписано договір з компанією ТОВ "Ріола-Модуль Лтд" на виконання робіт з капітального ремонту сучасного корпусу лікарні. Компанія надала найбільш економічно вигідну пропозицію — майже 293 млн грн при очікуваній вартості закупівлі 367,4 млн грн. заощаджені понад 70 млн грн можуть бути спрямовані на інші напрями відновлення.

МОЗ наголошував, що при оцінці тендерних пропозицій було використано виключний перелік підстав для відхилення, який передбачає, зокрема, що замовник має право відхилити пропозицію лише у випадках, коли учасника процедури закупівлі або його керівника, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а також у випадку якщо керівника учасника процедури закупівлі було засуджено за вчинення кримінального правопорушення з корисливих мотивів.

МОЗ зазначив, що ТОВ "РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД" надало всі необхідні документи, зокрема витяг МВС про несудимість керівника та довідку НАЗК щодо відсутності фактів притягнення до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

МОЗ підкреслив, що лікарня "Охматдит" не мала жодних підстав для відхилення тендерної пропозиції ТОВ "РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД".

Додатковими гарантіями прозорості реконструкції є те, що уповноважена особа лікарні здійснила всебічну перевірку документів учасника за участі міжнародної інжинірингової компанії Eptisa Servicios de Ingeniería, яка виконує функції служби замовника, контроль за технічним виконанням робіт здійснює інжинірингова компанія "Академ Буд", аторський нагляд — за компанією "Аркон", яка розробила проєктну документацію.

Роботи фінансуються за рахунок благодійного фонду "Охматдит — здорове дитинство", який акумулював значну частину пожертв українців у 2024 році.

Теги: #охматдит #ляшко

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