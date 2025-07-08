Інтерфакс-Україна
Події
13:48 08.07.2025

ГУР оприлюднило дані воєнного злочинця, причетного до російського удару по дитячій лікарні "Охматдит"

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ГУР оприлюднило дані воєнного злочинця, причетного до російського удару по дитячій лікарні "Охматдит"
Фото: https://photos.app.goo.gl/b9ZvLqwdC91pNKVy6

В роковини ракетного удару по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві, воєнна розвідка України опублікувала інформацію про одного з відповідальних за підготовку цього воєнного злочину військовослужбовця армії агресора.

Як повідомляється на сайті ГУР, майор ЗС РФ Шейнов Дєніс Алєксєєвіч (https://russian-torturers.com/profile/3575) — начальник спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Саме цей підрозділ був безпосередньо залучений до терористичної атаки на медичний заклад, у якому в момент удару на лікуванні перебувало 627 дітей.

Майор Шейнов за своїми функціональними обов'язками начальника спеціальної інженерної служби відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації.

Воєнний злочинець Дєніс Шейнов народився 30 січня 1978 року в Саратові. Паспорт: серія 6302 №906672, виданий 15 березня 2002 року відділом внутрішніх справ кіровського району міста Саратова. Випускник саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ. У 2018 році перебував у Сирії, де виконував так звані спеціальні завдання. Нагороджений медалями "За воинскую доблесть" II ст. (2000), "За отличие в военной службе" I ст. (2015), "Участнику военной операции в Сирии" (2019). Шейнов одружений із шабаловой єлєной міхайловной, народженою 30 квітня 1976 року, має сина та доньку. Постійна адреса проживання родини московитів: м. саратов, вул. батавіна, буд. 12, кв. 266.

"ГУР МО України нагадує: за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", - йдеться в повідомленні.

Теги: #військові_злочини #гур_міноборони #охматдит

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