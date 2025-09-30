ГУР ліквідувало підполковника "Росґвардії" та ще двох його поплічників

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ліквідовали трьох "росгвардійців" поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю (РФ).

"27 вересня 2025 року внаслідок успішної операції ГУР МО України за підтримки руху визволення Кавказу ліквідовано трьох "росгвардійців" на території держави-агресора ― поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграм у вівторок.

Знищено підполковника "Росґвардії", який очолював групу спецпідрозділу "Авангард", а також його помічника та водія.