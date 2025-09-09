ГУР додав до бази даних понад сто іноземних компонентів, ідентифікованих в російських БпЛА та ракетах

Головне управління розвідки Міноборони поповнило базу даних 111 іноземними компонентами, що використані при виробництві безпілотників та ракет, котрі РФ застосовує в атаках на Україну; серед них компоненти виробництва США, КНР, Тайваню, Японії, Нідерланди, Швейцарія, Німеччина, ПАР.

"ГУР МО України в розділі Компоненти у зброї порталу War&Sanctions публікує інформацію щодо понад 100 іноземних компонентів, ідентифікованих експертами українських науково-дослідних установ у безпілотниках та ракетах, які РФ застосовує проти України", - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що серед опублікованих зразків: два ударних БпЛА російського виробництва "Герань-2" серії "Ы", багатоцільовий БпЛА "корсар" та крилата ракета Х-69.

"З метою продовження та посилення терору проти населення України рф продовжує модернізувати свої основні засоби ураження, зокрема БпЛА "Гєрань-2" (Shahed-136). В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану. Зокрема, зафіксовано використання таких БпЛА з термобаричною бойовою частиною іранського виробництва", - зазначається у повідомленні ГУР.

Раніше ГУР повідомляло про новий Shahed серії MS, вірогідно, іранського виробництва, в якому використовувався мінікомп’ютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований під завдання ШІ та обробки відео. Такі комп’ютери Росія також застосовує в ударному БпЛА V2U. Окрім іранської, на нові "Шахеди" РФ також встановлює бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття. В обох випадках для ініціації підриву використовуються контактні датчики цілі.

В ГУР зазначають, що в окремих БпЛА було зафіксовано використання бойових частин з елементами ураження у вигляді металевих куль та можливістю неконтактного підриву по сигналам від оптичного датчику (лазерний далекомір, лідар) на визначеній відстані до цілі. В даному випадку було застосовано лазерний далекомір SF20 південноафриканської компанії LightWare.

В серпні також зафіксовано застосування БпЛА типу "Гєрань-2" з корисним навантаженням на зовнішніх підвісах під крилами.

Нагадаємо, раніше ГУР МО України оприлюднило інформацію щодо сотень одиниць іноземного технологічного обладнання, які використовує найбільший російський виробник танків та броньованої техніки "уралвагонзавод".

Джерело: https://t.me/DIUkraine/6896

https://war-sanctions.gur.gov.ua/components?f%5Bpub_id%5D=177