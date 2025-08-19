ГУР поповнило список суден, задіяних у викраданні українського зерна і вугілля

Головне управління розвідки (ГУР) оприлюднило дані про 42 судна тіньового флоту РФ, які задіяні в експорті російської та іранської підсанкційної нафти, викраданні українського зерна та вугілля, бункеруванні російського флоту, повідомила пресслужба ГУР.

За його інформацією, серед оприлюднених суден є плавуче сховище, яке використовується підсанкційною російською нафтовою компанією "ЛУКОЙЛ" у Каспійському морі для експорту нафти танкерами тіньового флоту.

Окрім того, ГУР запровадило функціонал, що відображає фальшиві (недостовірні) прапори суден.

"Морська логістика критично важлива для нарощування військових спроможностей агресора, пересування військ, отримання зброї та підсанкційних товарів, торгівлі краденим. Агресори перевозять зброю міжнародними протоками на цивільних торгових суднах. Експорт викопного палива в обхід санкцій - основне джерело доходів для росії та Ірану. (…) З продажу сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих українських територій Росія фінансує війну та зберігає лояльність своїх союзників – Ірану, КНДР", — говориться у повідомленні.

Наразі в списку тіньового флоту РФ - 1067 суден і 155 капітанів.