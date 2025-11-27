Свириденко закликає партнерів вжити ширших санкційних заходів проти тіньового флоту РФ

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко вважає, що партнери мають вжити ширших санкційних заходів проти тіньового флоту РФ, зокрема щодо капітанів суден, їхніх страховиків, а також нафтопереробних заводів та торгових компаній.

"За останніми оцінками, у листопаді цього року доходи Росії від нафти і газу впали на 35% порівняно з листопадом минулого року. І ця цифра підтверджує, що наші спільні дії є ефективними, і нам потрібно продовжувати посилювати економічний тиск для покращення санкційної політики", - сказала Свириденко на Санкційному саміті в четвер в Києві.

Вона наголосила, що вітає роботу партнерів над енергетичними санкціями та тіньовим флотом.

"Це головний пріоритет санкцій, які вже були запроваджені, і, на мою особисту думку, вони недостатні, і Росія продовжує використовувати свій тіньовий флот для отримання прибутку від нафти. Тому слід вжити ширших заходів проти капітанів суден, їхніх страховиків, а також нафтових гігантів, нафтопереробних заводів та торгових компаній", - зазначила прем’єр.

Також вона звернула увагу на важливості розробки механізму, щоб унеможливити для Росії отримувати комплектуючі для зброї, та посилити відповідальність виробників.

"Третє – це фінансові санкції. Тож зараз ми спостерігаємо, як Росія активно використовує криптовалюти та інші фінансові схеми. Потік коштів сягає мільярдів доларів щомісяця, тому нам потрібно знайти рішення, як його зупинити", - додала Свириденко.

Крім того, голова українського уряду згадала про заморожені російські активи.

"Ми розглядаємо рішення, яке може бути прийнято до кінця грудня ("репараційний кредит" - ІФ-У), і це робочий елемент, робочий інструмент для нас, як ці російські активи можуть працювати на Україну. І я дуже сподіваюся, що Європейська Рада ухвалить це рішення до кінця грудня", - додала вона.