Атакований СБУ танкер "тіньового флоту" Kairos сів на мілину в територіальних водах Болгарії – ЗМІ

Танкер Kairos, що належить до російського тіньового флоту та був атакований минулого тижня безекіпажними катерами Служби безпеки України, сів на мілину у територіальних водах Болгарії біля міста Ахтополь, повідомляє у суботу болгарська служба "Радіо Свобода".

"Танкер зареєстрований у Китаї, але є частиною російського так званого "тіньового флоту" для незаконної торгівлі нафтою. На борту перебувають 10 осіб, яких поки що не можна евакуювати через погану погоду і бурхливе море", - повідомив директор прикордонної поліції Антон Златанов.

Танкер був виявлений болгарською прикордонною поліцією близько 12:45 години в п’ятницю, але не відповідав на спроби зв’язку.

Після повідомлення проходячих суден і запиту до Морського координаційного центру в Анкарі, близько 13:50 було підтверджено, що це моторне судно "Кайрос".

О 16:35 судно кинуло якір приблизно за одну морську милю на схід від Ахтополя і на даний момент його рух зупинено. Судно перебуває під постійним наглядом через сильне хвилювання, яке досягає 4 балів.

"Дипломатичним шляхом має бути встановлено, чому танкер прийшов до наших територіальних вод", - сказав журналістам у Варні керівник аварійно-рятувальної служби виконавчої агенції "Морська адміністрація" Румен Ніколов. За його словами, відповідь на це питання може бути отримана вже сьогодні після контакту з турецькими властями.

З людьми на борту встановлено радіозв’язок, додав Ніколов. "Капітана немає, як і офіцерського складу. Люди на борту в хорошому стані, мають їжу і воду приблизно на три дні", - додав він.

5 грудня Міністерство закордонних справ Туреччини викликало представників дипломатичних місій України та РФ "у зв’язку з нападами на суда у Чорному морі", повідомляє турецький новинний телеканал A Haber. За інформацією, двом країнам було ще раз наголошено, що Анкара "не бажає" подібних конфліктів у Чорному морі, йдеться у повідомленні на сайті телеканалу.

Як повідомлялось, 29 листопада морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairos та Virat, що належать "тіньовому флоту" РФ. Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

Міністерство закордонних справ Туреччини виказало "занепокоєння" нападом безекіпажних катерів у Чорному морі на підсанкційні нафтотанкери, що сталися в виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі. Пізніше, 2 грудня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що війна між РФ та Україною призвела до загрози безпеці судноплавства в Чорному морі, зокрема, через напади на торговельні судна РФ, повідомляє Anadolu.