Інтерфакс-Україна
Події
13:16 19.12.2025

СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" РФ у нейтральних водах Середземного моря - джерело


У нейтральних водах Середземного моря "Альфа" СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер так званого "тіньового флоту" РФ "QENDIL", повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Служба безпеки України провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тис. км від території нашої держави. За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря "Альфа" СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер так званого "тіньового флоту" рф "QENDIL", - сказав співрозмовник агентства в п’ятницю.

За інформацією джерела, в результаті атаки танкер "QENDIL" отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.

"У момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні", - наголосив співрозмовник.

Також він пояснив, що РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України.

"Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни – це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був", - резюмував співрозмовник агентства.

