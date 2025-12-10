Інтерфакс-Україна
Події
11:25 10.12.2025

СБУ арештувала в Одеському порту судно "тіньового" флоту РФ

2 хв читати
Іноземне судно входило до «тіньового» флоту росії і незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму
Іноземне судно входило до «тіньового» флоту росії і незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму | Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) затримала і арештувала в Одесі іноземне судно, яке входило до "тіньового" флоту Росії і незаконно, як мінімум сім разів, перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму, повідомила пресслужба відомства.

"За матеріалами справи, власник цього корабля знаходився під санкціями РНБО, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів з третіх країн. Співробітники СБУ викрили підконтрольний РФ суховантаж у торговельному порту Одеси, куди він прибув під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб", - йдеться у повідомленні СБУ у Телеграм-каналі у середу.

Встановлено, що напередодні повномасштабної війни судно щонайменше сім разів причалювало до Севастополя для нелегально експорту агропродукції в інтересах РФ. Наприкінці січня 2021 року суховантаж нелегально вивіз з українського півострова майже 7 тис. тон зерна до північної Африки. Під час затримання корабля на його борту знаходились капітан та ще 16 членів екіпажу – всі громадяни декількох країн Близького Сходу.

Під час обшуку на судні виявлено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу у порти тимчасово окупованих територій України.

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України); ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил); чч. 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

"За матеріалами Служби безпеки на судно накладено арешт для подальшої передачі до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)", - повідомили в СБУ.

Теги: #тіньовий_флот #сбу

